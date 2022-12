Ucraina-Bielorussia: Servizio frontiera Kiev, situazione al confine difficile ma sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al confine con la Bielorussia rimane difficile, ma è sotto controllo. Lo ha affermato il portavoce del Servizio di frontiera ucraino, Andriy Demchenko, nel corso di una conferenza stampa. "La Bielorussia e la Russia intensificano costantemente la situazione, concentrandosi su questa direzione (di frontiera ucraino-bielorussa) e lo fanno anche con attività congiunte di addestramento militare", ha osservato Demchenko. Tuttavia, il portavoce ha sottolineato che la Bielorussia non starebbe creando un gruppo offensivo per effettuare un'invasione del territorio ucraino, ma non ha escluso delle "provocazioni" da parte di Minsk. "Il nostro compito principale è preparare una forte difesa in questa direzione", ha proseguito Demchenko, precisando che l'Ucraina continua la costruzione di fortificazioni e il rafforzamento della linea. "Siamo pronti per qualsiasi scenario", ha concluso il portavoce. (Kiu)