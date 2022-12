© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 763 nuovi contagi da Covid-19 e nessun decesso. Per quel che riguarda gli ospedali, nei reparti meno gravi sono ricoverati 1.566 (+19) pazienti, mentre in terapia intensiva 70 (+2). (Rev)