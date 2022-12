Iran: Richetti (Azione-Iv), sostenere con ogni strumento ogni gesto di ogni donna iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni singolo gesto di ogni donna iraniana che chiede ciò che diamo troppe volte per scontato, come libertà e diritti civili, va sostenuto con ogni strumento. E non mi stancherò di dire che la comunità internazionale deve escludere l'Iran fino a quando non riconoscerà alle donne e ad ogni individuo questi diritti e queste libertà". Lo scrive sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe alla Camera dei deputati. (Rin)