Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita del 3,04 per cento nel 2022 e dello 0,79 nel 2023 (5)

- La revisione in senso positivo è per l'Ocse dovuta al fatto che "l'attività economica ha accelerato nel primo e nel secondo trimestre con una crescita superiore alle attese rispettivamente dell'1,1 per cento e dell'1,2 per cento (trimestre su trimestre). Tuttavia, la crescita si è indebolita nel terzo trimestre. Gli indicatori evidenziano un rallentamento dell'attività nel settore minerario, mentre sono più contrastanti nel settore manifatturiero, dove tuttavia l'utilizzo della capacità nel settore è aumentato a oltre l'80 per cento, confermando una ripresa su larga scala". (segue) (Brb)