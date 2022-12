Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita del 3,04 per cento nel 2022 e dello 0,79 nel 2023 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia, nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 14 settembre dal dipartimento di Politica economica (Spe), stima che l'economia del Brasile dovrebbe crescere del 2,7 per cento nel 2022. Il governo ha elevato la precedente proiezione pubblicata a luglio dello 0,7 per cento. L'Istituto fiscale indipendente (Ifi), organismo di monitoraggio della politica fiscale del Senato del Brasile, stima la crescita dell'economia nel 2022 al 2,6 per cento. Nella precedente pubblicazione del mese di agosto, la proiezione dell'Ifi era al 2 per cento. (Brb)