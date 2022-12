Giustizia: Matone (Lega), da opposizioni polemiche totalmente strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche di questi giorni delle opposizioni sul tema giustizia sono totalmente strumentali. Noi viviamo in uno stato di diritto che nessuno toccherà mai. Per quel che riguarda il ddl Rave esso è stato giustamente ricollocato tra i reati contro il patrimonio e le pene sono assolutamente adeguate. Spesso in queste occasioni c’è un pericolo concreto per la sicurezza e la salute pubblica con uso di stupefacenti e totale mancanza di norme igieniche. Nessun attentato alla libertà di riunirsi, nessun attentato all’art. 17 della Costituzione: semplicemente si è cercato di arginare un fenomeno che troppo spesso accompagna altri reati. Negli anni abbiamo assistito ad ogni genere di scelleratezza: dalla droga per lo stupro a terribili fatti di cronaca nera. Il rave party è, infatti, per sua stessa definizione, un’attività contro la legge clandestino e illegale, caratterizzato dall’effetto sorpresa. Non ha niente a che vedere con il giusto diritto di riunirsi per manifestare il proprio pensiero. Così come manca totalmente di onestà intellettuale, o è in totale malafede, chi ci critica sull’ergastolo ostativo. È vero che l’Europa ce ne ha imposto la modifica, così come la Corte costituzionale due volte, ma in realtà il sistema è stato inasprito e non alleggerito. Per la Lega la Giustizia è un tema centrale e terrà sempre alta la guardia". Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone, componente della commissione Giustizia. (Rin)