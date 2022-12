Cultura: Leodori, con "Lazio youth card" Regione porta giovani a Teatro dell'Opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la "Lazio youth card" la Regione Lazio porta i giovani al Teatro dell'Opera. Lo afferma in una nota il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Grazie alla applicazione della Regione, dedicata agli under 30 che vivono nel Lazio, i ragazzi potranno avere gratuitamente ingresso in uno dei luoghi simbolo della cultura nel nostro Paese e nel mondo", spiega Leodori. "Abbiamo deciso insieme al Teatro dell'Opera, che ringraziamo di nuovo per la disponibilità, di replicare il progetto considerando anche il successo e il grande interesse dei giovani spettatori nelle precedenti edizioni - aggiunge -. Crediamo fortemente nella Lazio youth card, strumento capace di rendere più facile l'accesso ad eventi culturali di ogni tipo, ma anche a viaggi e sconti su tante belle iniziative. Per la quarta edizione torna infatti l'iniziativa che consente ai possessori della carta giovani del Lazio di poter ricevere un biglietto gratuito per assistere a uno spettacolo in scena al meraviglioso Teatro dell'Opera di Roma". (segue) (Com)