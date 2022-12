Cultura: Leodori, con "Lazio youth card" Regione porta giovani a Teatro dell'Opera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto contenti di rafforzare un'importante collaborazione istituzionale - prosegue il Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone -, legata a vantaggi rivolti al pubblico più giovane che va avanti da anni e che continuerà anche quest'anno. Per la nuova stagione, insieme alla Regione Lazio, abbiamo messo a disposizione quasi 3.000 biglietti prenotabili tramite l'app che permetteranno a tanti under 30 di assistere gratuitamente ai nostri spettacoli e di vivere l'energia del teatro. È un'iniziativa a cui teniamo molto e che ci permette di tenere aperta una finestra sul mondo dei giovani, rafforzando l'idea che il teatro è come una casa anche per loro". In questi anni "sono stati distribuiti quasi 15 mila biglietti ai giovani aderenti alla Lazio youth card: un risultato sfidante che conferma il grande interesse delle nuove generazioni per l'opera e il balletto, e in generale per un tipo di spettacolo dal vivo che è sinonimo di impegno, dedizione, studio - sottolinea il delegato alle Politiche giovanili e Culturali della Regione Lazio, Lorenzo Sciarretta -. A una retorica che troppo spesso dipinge i giovani come svogliati e attenti solo all'entertainment da social network, rispondiamo con dei numeri che dimostrano altro: i giovani hanno curiosità e amore per la cultura, vanno messi nelle condizioni di poterne fruire, ed è questo che facciamo ormai da anni con la Lazio youth card". (segue) (Com)