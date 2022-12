Omicidio Willy: lesioni all’amico della vittima, nuovo filone giudiziario per banda di Artena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo filone giudiziario si è aperto per la banda di Artena. Oltre al processo che approda al secondo grado di giudizio per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 durante la movida a Colleferro, per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi condannati in primo grado all’ergastolo, per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia condannati rispettivamente a 21 e a 23 anni di carcere, potrebbe aprirsi un secondo processo per le lesioni a Samuele Cenciarelli. Il giovane quella sera fece scudo con il suo corpo per tentare di salvare l’amico 21enne rimanendo ferito a sua volta. Alcuni mesi dopo l’omicidio, Cenciarelli ha sporto denuncia alla procura di Velletri per l’aggressione subita. (segue) (Rer)