Omicidio Willy: lesioni all’amico della vittima, nuovo filone giudiziario per banda di Artena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lesioni lievi per una vicenda che poteva essere anche di competenza del giudice di pace ma, considerando l’ipotesi dei futili motivi, è rientrato nelle competenza del tribunale di Velletri. Nella denuncia, secondo chi ha avuto possibilità di leggerla, Cenciarelli avrebbe raccontato una dinamica diversa da quella ricostruita nel corso del dibattimento in corte d’assise a Frosinone dove i quattro sono stati processati e condannati in primo grado per omicidio volontario in concorso. Cenciarelli sosterrebbe infatti di essere stato colpito per primo da un calcio di Belleggia. Al momento la procura di Velletri ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini e le difese avranno 20 giorni per le controdeduzioni. Al momento Marco Bianchi è in carcere a Viterbo, il fratello Gabriele a Regina Coeli mentre Mario Pincarelli è stato trasferito in questi giorni nel carcere di Civitavecchia. Francesco Belleggia è ai domiciliari. (Rer)