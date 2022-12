Spagna: governo approva terzo pacchetto anti-crisi da 10 miliardi di euro  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato il terzo pacchetto di misure anti-crisi per affrontare la crisi inflazionistica nel 2023, che combina la proroga di alcune misure già esistenti, come la riduzione delle tasse sull'energia o la gratuità dei treni per i pendolari, con l'attuazione di nuovi provvedimenti. Tra di essi figurano un assegno di 200 euro in aiuti diretti per le famiglie vulnerabili con reddito annuo inferiore a 27 mila euro, la riduzione dell'Iva su alcuni prodotti alimentari di base e il congelamento dei contratti di affitto per un semestre. Secondo quanto annunciato dal presidente del governo, Pedro Sanchez, il pacchetto ha una dotazione di 10 miliardi di euro, che si aggiungono ai 35 miliardi già stanziati negli ultimi mesi per proteggere il Paese e i cittadini di fronte all'aumento del costo della vita. Per quanto riguarda il sussidio generalizzato di 20 centesimi al litro per l'acquisto del carburante, il nuovo decreto prevede che andrà a beneficio esclusivamente di alcuni settori professionali come i trasporti, l'agricoltura, l'allevamento e la pesca. Questo cambiamento comporterà un costo annuo di circa 1,5 miliardi di euro, rispetto agli attuali 5,6 miliardi. Nelle ultime settimane, l'esecutivo ha riconosciuto che lo sconto generalizzato di 20 centesimi, sebbene abbia contribuito a frenare l'inflazione, è una misura "controversa e regressiva" perché ha un impatto fiscale molto significativo e non va a beneficio delle classi più vulnerabili. Il governo ha approvato un azzeramento dell'Iva per sei mesi per alcuni alimenti di base (pane, farina di pane, latte, formaggio, uova, frutta, verdura, legumi, patate e cereali), mentre l'aliquota su olio e pasta passerà dal 10 al 5 per cento per un semestre. (Spm)