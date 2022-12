Scuola: Azione scuola, Valditara indica percorso nitido e di notevole importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dell'Istruzione Valditara indica un percorso nitido sulla scuola italiana che merita di essere incoraggiato e sostenuto anche dalle forze sindacali non ideologizzate. Le parole del titolare del dicastero dell'Istruzione servono, finalmente, a sgombrare definitivamente il campo da una posizione anacronistica che vedeva collocata la scuola a sinistra. Le prime iniziative assunte da Valditara, dallo stop ai cellulari in classe e le nuove linee guida sulla dispersione scolastica, sono di notevole importanza. Ci auguriamo che nei prossimi anni si possa proseguire nel solco del dialogo valorizzando adeguatamente il lavoro svolto dal personale scolastico". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del sindacato Azione scuola, Lorenzo Bifulco, commentando il colloquio odierno del ministro dell'Istruzione Valditara ad "Il Foglio".(Com)