Qatar: Lega, fare luce su finanziamenti moschee in Italia

23 luglio 2021

- "Il Qatargate ha sollevato inquietanti interrogativi sulle ingerenze di Doha nelle scelte politiche europee. Al centro dell’inchiesta un flusso di elargizioni che, alla luce delle cronache recenti, sembrerebbe parte di un sistema che investe anche il nostro Paese. Apprendiamo, da organi di stampa, la rivelazione da parte dell’ex presidente dell’Ucoii di donazioni dal Qatar alle comunità islamiche in Italia per la nascita di moschee e centri di preghiera, raccolte negli ultimi anni per un totale di 30 milioni di euro. Una cifra importante, elargita dalla 'Qatar Charity Foundation', un ente che da anni promuove la fede islamica attraverso donazioni delle quali avrebbero beneficiato una cinquantina di comunità nel nostro Paese. Lo scopo rafforzare la presenza della cultura islamica in occidente, notizia preoccupante dal momento che è noto che il Qatar è uno dei principali sostenitori dell’organizzazione politica radicale 'Fratelli musulmani'. Fenomeno, questo, preoccupante e che comporta rischi per la sicurezza nazionale, visti i numerosi casi, in Italia e in Europa, di individui radicalizzati che provengono proprio da moschee abusive, legati ad associazioni islamiche". Lo afferma il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a palazzo Madama, che in questi giorni ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno sul tema dei finanziamenti alle associazioni religiose e ai centri culturali islamici. "Le ultime vicende confermano ciò che diciamo da anni: è necessario fare chiarezza sulle moschee, quante sono quelle presenti in Italia e chi le finanzia, rendere trasparenti le finalità dei finanziamenti alle associazioni religiose e ai centri culturali islamici. Già nella scorsa legislatura abbiamo presentato delle proposte di legge in tal senso, perché riteniamo necessario che tutto sia fatto alla luce del sole, per evitare che dietro le opacità si celi un sistema pericoloso, volto a promuovere l’estremismo islamico", conclude Romeo. (Rin)