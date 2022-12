Israele: capo di Stato maggiore, necessaria capacità indipendente di attaccare impianti nucleari iraniani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Idf ha inoltre sottolineato nel suo discorso che il piano dell'Iran di stabilirsi in Siria è fallito. "Questo piano includeva molte centinaia di missili terra-aria, decine di migliaia di miliziani e operativi di Hezbollah sulle alture del Golan. Questo piano di Qassem Soleimani (il generale dei Guardiani della rivoluzione ucciso nel gennaio 2020 a Baghdad, in Iraq) è fallito”, ha affermato il capo di Stato maggiore delle Idf. “Se il presidente dell'Iran (Ebrahim Raisi) venisse in Siria scoprirebbe che ci sono molte meno armi, basi e forze degli iraniani. Tutto questo non è avvenuto senza un lavoro mirato, ma a causa della campagna iniziata nel marzo 2013. Allora c'erano tra le tre e le sette operazioni all'anno, oggi facciamo una media di un'attività ogni settimana", ha rivelato Kochavi. (Res)