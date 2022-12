Libia: celebrazioni a Zawiya per rientro prigionieri trattenuti da forze Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Zawiya, a ovest della capitale libica Tripoli, ha assistito ad alcune celebrazioni per accogliere i prigionieri della regione orientale trattenuti per anni dalle forze del generale Khalifa Haftar in seguito al rilascio del pilota dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Amer al Jaqam. Secondo il portale d’informazione “Al Wasat”, il pilota era stato catturato nel dicembre 2019 durante l’offensiva dello Lna su Tripoli e successivamente detenuto nella città di Zawiya. In totale, 15 prigionieri sono stati rilasciati dalle forze di Haftar, di cui quattro persone provenienti da Bengasi, Nesma, Zueitina e Ajdabiya, e undici originari di Derna, tra cui l’ex funzionario della sicurezza Yahya al Usta Omar. Lo scambio di prigionieri è avvenuto a Al Shwerf, a sud-est di Tripoli. “La città (Zawiya) ha compiuto ogni sforzo possibile per favorire il processo di negoziazione e liberare quanti più prigionieri possibili dalla regione orientale”, ha affermato un membro del consiglio degli anziani della città in un discorso pronunciato durante la cerimonia. Da parte sua, il capo del Consiglio degli anziani e dei notabili di Al Shwerf, Ahmed Hassan, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che finora la città ha assistito al rilascio di 400 detenuti provenienti da diverse città della regione orientale.(Lit)