Legge Bilancio: Simiani, Comuni geotermici penalizzati, riduzione Iva solo grazie a emendamento Pd

- La riduzione dell'Iva sul teleriscaldamento, "introdotta dalla legge di Bilancio grazie ad un emendamento del Pd, è una boccata d'ossigeno per famiglie e imprese nei Comuni geotermici dove questa modalità di distribuzione energetica rinnovabile è già diffusa da anni. Si tratta di una norma che porterà benefici economici ad alcuni centri abitati presenti nelle province di Pisa, Siena e Grosseto". Lo dichiara il deputato democratico, Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio. "L'obiettivo prioritario del Partito democratico per questi territori - continua il parlamentare in una nota - era però quello di ridurre del 50 per cento i costi energetici delle bollette. I Comuni geotermici producono infatti una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate. Purtroppo la destra ha negato, sia nel decreto Aiuti quater che nella manovra per il 2023, l'approvazione di una specifica proposta emendativa Pd che avrebbe concesso questi benefici". (Com)