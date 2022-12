Speciale energia: Piemonte, a bando 92 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà a gennaio un bando rivolto alle imprese per l'efficientamento energetico. Lo ha deciso la giunta regionale del Piemonte. Il piano da circa 92 milioni di euro, sostenuto dal Fondo regionale di sviluppo sostenibile '21-'27., prevede di efficientare gli impianti per la produzione ma anche gli edifici delle imprese per abbattere i consumi di energia primaria e di conseguenza i costi legati al consumo, e, per quanto riguarda le rinnovabili, ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera perseguendo così gli obiettivi della sostenibilità ambientale. "Questa è una tra le misure più sentite e più importanti dedicate all'efficientamento energetico per le imprese e per promuovere le energie da fonti rinnovabili – hanno commentato il presidente Alberto Cirio e gli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano. (Rpi)