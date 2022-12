Speciale energia: Ucraina, ambasciata in Serbia chiede aiuti per superare interruzione energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata dell'Ucraina a Belgrado ha invitato le autorità, gli imprenditori e i cittadini della Serbia ad aiutare i cittadini che a causa della minaccia di un'interruzione completa dell'energia elettrica sono vicini a un disastro umanitario. Lo riporta la stampa locale. L'ambasciata ha reso noto in un messaggio pubblico che "ogni generatore, trasformatore o apparecchiatura ad alta tensione è importante per l'Ucraina, da subito" e che sebbene il Paese riceva aiuti da tutto il mondo sotto forma di generatori, trasformatori e altre attrezzature per stabilizzare il sistema energetico, "questo non è sufficiente". "Milioni di abitanti delle città stanno affrontando la minaccia di un blackout completo, che potrebbe portare a un disastro umanitario di proporzioni senza precedenti in inverno", recita il comunicato. Infine la nota sottolinea che l'Ucraina "non si è fatta da parte di fronte ai problemi nel settore energetico della Serbia. Ad esempio, quando fu emesso l'ordine dal governo ucraino di consegnare 100 tonnellate di olio combustibile alla Jugoslavia sotto forma di aiuti umanitari". (Seb)