Speciale energia: Bolivia, dal 2023 via a produzione interamente nazionale di biodiesel

- Nel 2023 la Bolivia avvierà la produzione di biodiesel integralmente prodotto nel territorio nazionale. "Nel 2023 avremo il primo barile di biodiesel 100 per cento boliviano, un carburante ecosostenibile che ci permetterà di ridurre le importazioni di carburante", ha detto il presidente della compagnia energetica statale boliviana Ypfb, Armin Dorgathen. La Ypfb sta costruendo l'impianto destinato alla produzione di biodiesel nel dipartimento di Santa Cruz con un investimento iniziale di 40 milioni di dollari. Lo stabilimento dovrebbe essere in grado di produrre 1.500 barili al giorno a partire da settembre 2023. L'avvio della produzione a fine anno si tradurrà in una riduzione pari al 5 per cento del consumo totale di gasolio nel Paese. Secondo i dati del governo attualmente il consumo del Paese è di sei milioni di litri di gasolio e cinque milioni di litri di benzina al giorno. (Brb)