Speciale energia: Aiea intende schierare squadre esperti presso quattro centrali nucleari del Paese

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) intende schierare in maniera permanente squadre di esperti presso quattro centrali nucleari in Ucraina, compresa quella di Chernobyl. Questo quanto emerge dalla nota del direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, relativa alla situazione in Ucraina. Gli sforzi diplomatici per istituire una zona di protezione e sicurezza nucleare intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia stanno facendo progressi, ha rilevato Grossi, secondo cui l'obiettivo è quello di concordare e attuare presto tale misura. Il direttore generale ha parlato dopo aver incontrato ieri a Mosca alti funzionari del governo russo, tra cui Aleksej Likhachev, direttore generale della compagnia nucleare statale russa Rosatom. In precedenza, in diverse occasioni, Grossi ha discusso la zona proposta con alti funzionari ucraini a Kiev. Le consultazioni con entrambe le parti continueranno nel prossimo futuro. L'incontro di ieri nella capitale russa, durato ore, è stato "un altro giro di discussioni necessarie sulla creazione di una zona di protezione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha detto Grossi. “È fondamentale che la zona si concentri esclusivamente sulla prevenzione di un incidente nucleare. Sto continuando i miei sforzi verso questo obiettivo con un senso di massima urgenza”. (Res)