Speciale energia: Germania, il cambiamento epocale che ancora non c'è

- È “Zeitenwende”, ossia svolta epocale, la parola dell'anno 2022 in Germania. L'espressione è stata utilizzata dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel discorso che ha tenuto al Bundestag il 27 febbraio, tre giorni dopo l'avvio dello guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. In questo modo, il capo del governo federale ha annunciato la svolta completa che la Germania deve intraprendere a seguito del conflitto. Dalla politica estera nei rapporti con Mosca e Pechino a un ancor più deciso ruolo nel sistema multilaterale, dall'affrancamento dal gas russo all'apertura di nuovi mercati di approvvigionamento dell'energia, la Germania deve cambiare e cambierà. È soprattutto nella difesa che questa svolta deve avvenire, affinché il Paese si assuma le proprie responsabilità, superando anni di tagli alle spese militari e i tabù legati alla sua storia più oscura. Secondo Scholz, le Forze armate (Bundeswehr) dovranno essere in grado di difendere sia il territorio tedesco sia quello della Nato. È nell'Alleanza atlantica, infatti, che la Germania intende svolgere un rinnovato ruolo di garante della sicurezza in Europa. (Geb)