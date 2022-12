© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 63 per cento dei polacchi non vuole che il leader di Piattaforma civica, Donald Tusk, torni a capo del governo dopo elezioni da cui l’opposizione esca vincitrice. E’ quanto emerge da un sondaggio di Ipsos per il portale d’informazione “oko.press” e per l’emittente “Tok Fm”. Il 34 per cento degli intervistati vorrebbe invece che Tusk fosse rinominato premier. Gli indecisi sono al 4 per cento. (Vap)