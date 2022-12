© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celebrare fascismo e fascisti, come fanno La Russa, Rauti, è offensivo per l'Italia democratica. Loro stanno lì, perché i partigiani hanno vinto contro i fascisti, contro gli Almirante e i Rauti padre. Meloni: ipocrita piangere per le leggi razziali e avallare questo schifo". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Walter Verini.(Rin)