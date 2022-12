Ucraina: ministero Finanze, debito pubblico aumenta a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico dell'Ucraina è aumentato a novembre a 4,34 miliardi di dollari. E' quanto risulta dalla nota del ministero delle Finanze ucraino, secondo cui al 30 novembre il debito pubblico del Paese era pari al 107,46 miliardi di dollari. Secondo il capo del Comitato sulla politica fiscale e finanziaria della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino), Danylo Hetmantsev, la ragione principale per l'aumento del debito pubblico in novembre sono prestiti esterni per finanziare il deficit di bilancio. "In particolare, i due terzi dell'aumento del debito pubblico nell'ultimo mese sono dovuti a prestiti agevolati a lungo termine dell'Ue (principalmente 2,5 miliardi di euro di aiuti macrofinanziari)", ha affermato Hetmantsev sul proprio canale Telegram. (Kiu)