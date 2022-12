Sicurezza stradale: Maccanti (Lega), giro di vite su monopattini necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso all’iniziativa di Salvini che ha annunciato un giro di vite per quanto riguarda i monopattini, in particolare sulle targhe e sul casco obbligatori. Questa è una battaglia che la Lega fa da tempo con buonsenso. Gli incidenti in monopattino, o dovuti ad essi, infatti, aumentano ogni giorno in maniera esponenziale spesso accompagnati da morti e feriti gravi. Servono regole chiare a tutela di tutti. Nel decreto Trasporti della passata legislatura abbiamo ottenuto il divieto di sosta e di transito sui marciapiedi. Un buon inizio, ma non basta: è necessario introdurre norme più severe. Ora con il nuovo ministro dei Trasporti sono certa che raggiungeremo il risultato sperato per la tutela sia di chi guida questi veicoli, che di pedoni e automobilisti. Le nostre città devono essere sicure e le vite di tutti i cittadini preservate. La giungla urbana sulle nostre strade deve finire". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo della commissione Trasporti. (Com)