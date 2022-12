Msi: Malpezzi (Pd), da Rauti e La Russa gravi uscite nostalgiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce ogni giorno a promuovere informazioni e riflessioni di grande qualità su temi cruciali del Paese" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Senato

22 luglio 2021

- "Con tutto l’umano rispetto per i padri di Isabella Rauti e Ignazio La Russa le loro uscite nostalgiche verso il Msi sono gravi. Chi rappresenta le istituzioni non può non ricordare che le radici democratiche del Paese e la nostra Costituzione sono antifasciste". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori del Partito democratico, Simona Malpezzi. (Rin)