Infrastrutture: Salvini, nuovo piano di edilizia carceraria per nuove carceri

23 luglio 2021

- "Ci sono problemi infrastrutturali in tante carceri, non solo in quello minorile di Milano. Personalmente ho firmato per i lavori in quel carcere – Beccaria – alcune settimane fa e un grande piano di edilizia carceraria per costruire nuove carceri sarà portato da me all'attenzione di altri colleghi perché è fondamentale mettere a posto quelle che ci sono e costruirne delle nuove. Vedremo di recuperare in pochi mesi quello che altri non hanno fatto in anni". Lo ha detto oggi il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della tangenziale di Verdello, in provincia di Bergamo. (Rem)