Piemonte: Confagricoltura Alessandria, bene misure contenimento cinghiali

- La decisione del governo di procedere con un programma di abbattimenti, la cui realizzazione sarà competenza del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, risponde alle richieste di porre un freno alla diffusione della specie selvatica e va nella direzione auspicata. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura Alessandria, Paola Sacco in una nota stampa. "Ci auguriamo che questo provvedimento a livello nazionale vada di pari passo con il completamento della recinzione per il contenimento dei cinghiali e della diffusione della Psa nell'Alessandrino, poiché è condizione essenziale per la ripresa della caccia anche nelle aree oggi classificate come zone rosse - ha continuato Sacco -. Auspichiamo che i due emendamenti proposti, rispettivamente per il sostegno delle aziende faunistico venatorie dell'Alessandrino che non hanno potuto lavorare per lo stop all'attività venatoria causato dalla Peste suina africana (Psa) e sui contributi alle aziende vitivinicole per sostituire le piante colpite da flavescenza dorata, possano essere approvati definitivamente in aula", ha concluso. (Rpi)