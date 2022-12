Tunisia: legge di bilancio 2023 prevede deficit di 2,5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto emerso dalla conferenza stampa, per raggiungere l'equilibrio economico, lo Stato dovrebbe avere indebitamento esterno per oltre quattro miliardi di euro e prestiti per circa tre miliardi di euro sul mercato locale. Per aumentare le proprie entrate fiscali, il governo ha in particolare attuato una nuova tassa patrimoniale dello 0,5 per cento sugli immobili il cui valore netto supera i tre milioni di dinari (900.000 euro). I pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 5.000 dinari (1.500 euro) saranno soggetti a una imposta del 20 per cento dell'importo pagato. Il governo prevede inoltre un aumento dell'Iva dal 13 al 19 per cento per alcune professioni come gli avvocati, gli ufficiali giudiziari e i traduttori. La finanziaria 2023 è stata elaborata sulla base di un prezzo medio del barile di petrolio di 89 dollari, includendo anche la conclusione dell’accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere un prestito di circa 1,9 miliardi di dollari. (Tut)