Infrastrutture: Salvini, nuovo piano casa per edilizia popolare di qualità ma a basso prezzo

23 luglio 2021

- Nei piani del governo per il futuro c'è anche un nuovo piano casa. "Una grande operazione di edilizia popolare a basso prezzo, ma di alta qualità in Italia è uno degli obiettivi che mi pongo da ministro". Lo ha affermato oggi il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di inaugurazione della tangenziale di Verdello, in provincia di Bergamo. "Poi - ha proseguito il ministro - se qualcuno chiede miracoli in due mesi per superare quello che non si è fatto in vent'anni si può chiamare Babbo Natale per vedere se può intervenire lui". (Rem)