- La seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) è convocata per oggi "martedì 27 dicembre 2022, alle ore 15, presso la sala Verde di palazzo Chigi". Lo rende noto su Twitter il dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri. (Rin)