Lavori Pubblici: assessora Roma, chiusi cantieri ultimo tratto Cassia in direzione Gra, strada sicura (2)

- "Ringrazio il Dipartimento Csimu e l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini per il proseguimento del lavoro sulle nostre reti stradali, strategiche per il quadrante nord della città. Un lavoro complesso e coordinato con il Municipio XV e la Polizia Locale che ha visto una pianificazione degli interventi di rifacimento e riqualificazione stradale dedicata non più solo a zone centrali del nostro territorio ma anche a quelle fuori dal Raccordo, come La Storta, e che ha permesso di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza perché programmato per lo più in orario notturno", dichiara il presidente del Municipio XV Daniele Torquati. La via Cassia è al centro di un più ampio prospetto di lavori di riqualificazione. All'inizio di dicembre si sono conclusi i lavori Csimu che hanno interessato l'area tra Ponte Milvio e via Oriolo Romano, mentre nel mese di novembre sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Astral dall'incrocio con via Pareto, subito dopo Corso Francia, fino all'incrocio con via Giuseppe Adami in zona La Storta. Tutti i lavori nel loro insieme hanno riguardato circa 7 chilometri di strada. (Com)