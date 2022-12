Spagna: governo stanzia 30 milioni di euro per progetti settore audiovisivo e videogiochi 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha pubblicato la risoluzione finale del bando per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore audiovisivo e dei videogiochi, che stanzia 30 milioni di euro per 94 progetti. Queste sovvenzioni sono finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Perte). attraverso la Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali (Seteleco) del ministero degli Affari economici e della Trasformazione digitale. L'obiettivo del bando è sostenere progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie innovative da applicare nel settore audiovisivo e dei videogiochi per la creazione di effetti speciali e prototipi di animazione. I progetti sono finanziati anche per la loro applicazione in altri settori come la cultura, la salute e l'istruzione. Undici comunità autonome hanno partecipato al bando, con Madrid in testa in termini di importo ricevuto (11,12 milioni di euro di sovvenzioni), seguita dalla Catalogna (10,12 milioni di euro) e dalla Comunità Valenciana (2,78 milioni di euro). (Spm)