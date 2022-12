Libano: fonti stampa, leader maronita Bassil ha incontrato premier uscente Miqati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corrente patriottica libera (Cpl) e genero dell’ex presidente libanese Michel Aoun, Gebran Bassil, ha tenuto di recente incontri con il primo ministro uscente, Najib Miqati, e con il leader del movimento di orientamento cristiano-democratico filosiriano Marada, Suleiman Frangieh. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, citando proprie fonti e precisando che questi incontri si sono svolti nonostante le controversie delle ultime settimane. “Bassil non ha esitato a rispondere alla richiesta di un amico in comune accettando l’invito a pranzare con Miqati, e poi a incontrare Frangieh”, ha affermato la fonte, secondo cui l’amico in comune è un imprenditore che già in precedenza aveva incoraggiato colloqui tra le personalità libanesi in questione. L’incontro con Bassil, specifica la fonte, ha avuto luogo il 15 dicembre, alla vigilia di una riunione ministeriale, ma non ha portato a risultati positivi e la disputa riguardante i poteri del governo ad interim è continuata. (segue) (Lib)