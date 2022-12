Libano: fonti stampa, leader maronita Bassil ha incontrato premier uscente Miqati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laddove confermato, l'incontro tra Frangieh e Bassil sarebbe il primo da un banchetto per l’iftar organizzato durante il Ramadan, dove i due erano stati invitati dal segretario generale del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, prima delle elezioni legislative del 15 maggio. In questo caso, la fonte ha fatto sapere che i due hanno discusso di diverse questioni, ma non del fascicolo presidenziale. "È stato Frangieh a proporre di non inserire le elezioni del capo dello Stato all'ordine del giorno, perché non intende prendere misure unilaterali dopo aver affidato a Nasrallah e al presidente del parlamento Nabih Berri il coordinamento sulla questione", ha aggiunto la fonte. Da parte sua, Bassil, il 25 dicembre, ha riferito di aver "tenuto molti incontri" di cui la stampa non era a conoscenza. Ciò accade mentre i politici libanesi sono bloccati sulla formazione di un nuovo esecutivo a sette mesi dalle elezioni parlamentari, avvenute il 15 maggio 2022. Inoltre, dopo ben dieci sessioni parlamentari, i deputati non sono riusciti a eleggere il successore dell'ex presidente Michel Aoun, il cui mandato si è concluso il 31 ottobre 2022. (Lib)