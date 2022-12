Frattini: ambasciata francese invia messaggio cordoglio, "scomparso un grande europeo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è qualificata quale voce autorevole sui temi della politica estera italiana e si sia distinta per l’attività imprenditoriale" Franco Frattini

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

21 luglio 2021

- L'ambasciata di Francia in Italia ha inviato un messaggio di cordoglio per la morte di Franco Frattini. "Nel giorno dell’ultimo saluto a Franco Frattini, già ministro degli Affari esteri, ci uniamo al dolore degli Italiani e dei suoi familiari per la scomparsa di un grande europeo. Era stato insignito per le sue grandi qualità Commandeur nell'ordine della Légion d’Honneur", si legge in un tweet del profilo ufficiale dell'ambasciata. (Res)