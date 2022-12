Sicurezza: Cattaneo, su decreto rave FI non farà mancare i suoi voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge rave, "che arriva alla Camera con tempi molto stretti, contiene una serie di interventi importanti. Tra le altre cose, c'è anche la norma che anticipa il reintegro dei medici No vax su cui, lo dico con chiarezza, Forza Italia ha grandi perplessità. Senza alcun imbarazzo, siamo assolutamente convinti che sul tema dei vaccini non possano e non debbano esserci ambiguità o esitazioni. Detto questo, Forza Italia non farà mancare i suoi voti, considerando il decreto un'occasione anche per aprire il dibattito sul grande dossier della giustizia: è un primo approccio, un fischio di inizio per una riforma del sistema". Lo ha detto a "L'aria che tira", su La7, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo. "Rispetto ai temi garantisti, alcune componenti dell'opposizione potrebbero convergere sulle nostre posizioni. Speriamo davvero che sia la volta buona", ha concluso il parlamentare. (Rin)