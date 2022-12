Sardegna: a Sassari il Comune impone lo stop ai botti e agli articoli pirotecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop ai “botti”, agli articoli pirotecnici e ai petardi. E non solo a Natale e Capodanno, ma tutto l’anno. A Sassari, infatti, nel 2020 è stato adottato un regolamento che vieta 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, l’uso di prodotti che creano rumori che potrebbero spaventare persone con disabilità e animali. Una decisione presa per proteggere i più fragili: i bambini che usando i botti potrebbero causare a sé e agli gravi danni anche permanenti e tutte le persone con patologie e disabilità per le quali i rumori assordanti possono causare in certi casi traumi irrecuperabili per la salute. Un divieto che è anche una tutela verso gli animali, che spesso, spaventati dai rumori fuggono, e in certi casi causano incidenti. "È vietato su tutto il territorio del Comune di Sassari fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, a eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile o con esclusivo effetto luminoso, salvo quanto espressamente autorizzato dall’autorità di pubblica sicurezza e dall’Amministrazione comunale. Nei casi autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza e dall’Amministrazione comunale, è sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali e comporta quindi responsabilità dei trasgressori". (segue) (Rsc)