Sardegna: a Sassari il Comune impone lo stop ai botti e agli articoli pirotecnici (2)

20 luglio 2021

- Si tratta di un divieto generale, che fa salvi solo piccoli petardi o altri articoli che nello scoppiare fanno poco rumore, e di quelli che servono esclusivamente per creare luci ed effetti luminosi. Eventuali eccezioni dovranno sempre essere autorizzate prima dall'Ente. Per la notte di Capodanno, il sindaco Nanni Campus ha previsto, con ordinanza, una deroga al divieto di consumo di bevande alcoliche per strada. Del provvedimento si legge che è disposto "in deroga all’articolo 20 del Regolamento di Polizia Urbana approvato il 5 maggio 2022 di autorizzare il consumo di bevande alcoliche su area pubblica e privata aperta ad uso pubblico tra le 21 del 31 dicembre 2022 e le 7 del 1 gennaio 2023 in occasione dei Festeggiamenti per il Capodanno 2023". Inoltre, con la stessa ordinanza è sancito che "in deroga all'Ordinanza Sindacale n.48 si autorizza la proroga del termine dell’orario di diffusione della musica dalle 24 alle 2:00 nella notte tra il 24 dicembre 2022 ed il 25 dicembre 2022. In deroga all'Ordinanza Sindacale n.48 del 14/06/2021 di autorizzare la proroga del termine dell’orario di diffusione della musica dalle ore 24:00 alle ore 03:00 nella notte tra il 31 dicembre 2022 ed il 1 gennaio 2023". (Rsc)