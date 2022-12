Cultura: il 1 gennaio aperture straordinarie Caracalla, Drugstore, Malborghetto, Villa di Livia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immergersi nell’atmosfera sognante dell’Arco di Malborghetto, passeggiare tra i resti della Villa di Livia, scoprire il nuovo spazio museale del Drugstore Museum di Via Portuense o lasciarsi sorprendere dalla maestosità delle Terme di Caracalla. Queste le opportunità che la Soprintendenza Speciale di Roma offrirà il primo giorno del 2023 a tutti coloro che sceglieranno di iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura: quattro siti archeologici aperti straordinariamente il 1 gennaio, in diversi quadranti della città. Lungo la Via Flaminia, a nord della Capitale, sarà possibile visitare gratuitamente l’Arco di Malborghetto e la Villa di Livia, diretti da Angelina De Laurenzi. Due luoghi che raccontano storie di grandi personaggi, tra storia e leggende. Come quella di Costantino, che proprio nei pressi di Malborghetto ebbe in sogno la visione di una croce di luce con la scritta in hoc signo vinces (con questo segno vincerai) e il giorno successivo sbaragliò le truppe di Massenzio nella grande battaglia di Ponte Milvio nel 312 dopo Cristo. E la storia di Livia Drusilla, moglie di Augusto, evocata dalle strutture antiche ancora visibili della villa, come le camere da letto, l’atrio, la zona di rappresentanza, oltre ad alcuni affreschi e mosaici che rivestivano pareti e pavimenti. (segue) (Com)