Cultura: il 1 gennaio aperture straordinarie Caracalla, Drugstore, Malborghetto, Villa di Livia (2)

- Al centro di Roma, le Terme di Caracalla, sotto la direzione di Mirella Serlorenzi: il più importante impianto termale della Roma imperiale, inaugurato nel 216 dopo Cristo, da Marco Aurelio Antonino Bassiano detto Caracalla. Un percorso di visita che si snoda tra le strutture termali del calidarium, del tepidarium e del frigidarium, i laconica, le grandi saune, gli apoditeria, gli spogliatoi e la natatio, la piscina scoperta di grandi dimensioni. Un luogo che si ammanta di un fascino tutto particolare nelle giornate invernali e dove sarà possibile ancora ammirare le quattro imponenti opere di Giuseppe Penone “Idee di Pietra” (esposizione prorogata fino al 19 marzo 2023). Infine, nel quadrante sud-ovest della Capitale, sarà possibile scoprire uno spazio eclettico e innovativo come il Drugstore Museum, con un rinnovato percorso museale, un nuovo allestimento e una mostra di arte contemporanea Virus Group. Napoli New York Corviale. Un museo di prossimità, voluto dal direttore Alessio De Cristofaro, con al centro la produzione culturale al servizio dei cittadini e allo stesso tempo capace di raccontare la storia del territorio portuense dall’antichità al medioevo. (Com)