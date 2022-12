Lazio 2023: Bianchi, pronta ad ascoltare esigenze territorio, ambiente tema centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transizione ecologica, salvaguardia ambientale e lotta alle disparità sociali "hanno contraddistinto la mia vita professionale e la mia crescita come cittadina. Si tratta di valori non negoziabili che giorno dopo giorno ho ritrovato nell'azione politica del Movimento 5 stelle e che sono alla base della proposta programmatica per il Lazio che ho condiviso con il presidente Giuseppe Conte. Oggi sono lieta di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Regione Lazio con il Movimento 5 Stelle". Lo afferma in una nota Donatella Bianchi, candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio. "È una sfida avvincente e complessa alla quale intendo dedicarmi senza risparmio, a partire dalla presentazione della piattaforma programmatica - aggiunge -. Inizierò da subito a raccogliere le esigenze dei cittadini laziali nei territori, ascolterò le loro voci e farò in modo che questo dialogo non rimanga confinato nel classico programma della campagna elettorale. Farò in modo che questo confronto sia alla base di una amministrazione vicina alla cittadinanza".(Rer)