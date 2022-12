Sicurezza: Bonelli (Avs), odg a decreto rave su raduni neofascisti e sgombero Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordine del giorno al decreto legge rave a prima firma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa verde, chiede un impegno del governo a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, la modifica dell'articolo 633-bis Codice penale per sanzionare chiunque organizzi o promuova raduni aventi scopo di pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, con conseguente abrogazione delle sanzioni per chi organizza o promuove raduni aventi scopo di intrattenimento. L' ordine del giorno chiede inoltre di dare rapida attuazione allo sgombero dell'immobile di proprietà del demanio in Via Napoleone III a Roma occupato da anni dall'associazione neofascista Casapound. E' quanto si legge in una nota. "Occorre colpire le manifestazioni collettive che inneggiano al fascismo, ma non certo la libera espressione del pensiero", ha detto Bonelli. (Com)