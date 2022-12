Etiopia: colloqui di pace a Macallè, delegazione governativa e tigrini discutono di ritiro forze eritree (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mediatore dell'Unione africana ed ex presidente keniota Uhuru Kenyatta aveva quindi annunciato che i delegati si sarebbero incontrati a Macallè, capitale regionale del Tigrè, per proseguire i loro colloqui. Parlando alla stampa, Kenyatta si è detto fiducioso sulla concreta attuazione del processo di pace. "C'è stato un impegno da entrambe le parti e abbiamo pensato a come garantire ora il rispetto dell'accordo e come verificare quanto è stato fatto. Ecco perché andremo a Macallè, per assicurarci che tutti gli impegni presi a Pretoria vengano attuati sul campo”, ha affermato. Nessuna data precisa è stata indicata per questa partenza per l'avvio della prossima tornata di colloqui ma Kenyatta ha fatto sapere che ciò avverrà “nei prossimi giorni”. L'incontro di Nairobi, tuttavia, si è svolto in un clima di rinnovata tensione in Etiopia. In un comunicato stampa, il governo etiope ha infatti denunciato le attività “criminali” a Macallè, minacciando di “prendere le misure necessarie” per la sicurezza degli abitanti. Il giorno successivo, il leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), Debretsion Gebremichael, ha rimproverato ad Addis Abeba di essere rimasta indietro nell'attuazione dell'accordo. Secondo diverse fonti di stampa, inoltre, sia le forze eritree che quelle amhara - entrambe alleate del governo federale - stanno continuando a commettere crimini contro i civili tigrini nelle aree che hanno occupato. In precedenza il più alto comandante delle forze del Tigrè, il generale Tadesse Worede, aveva affermato che quasi il 65 per cento dei combattenti armati è stato disimpegnato dalle linee del fronte, ma l'annuncio non è stato confermato in modo indipendente a causa dell'assenza della squadra di monitoraggio e verifica dell'Ua sul campo. (Res)