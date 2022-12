© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata una colazione di lavoro dei presidenti dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) a San Pietroburgo, dove è in corso un summit informale dell'organizzazione. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", i leader degli Stati membri si sono riuniti per riassumere i risultati dell'anno e discutere i piani per un'ulteriore interazione nelle aree più rilevanti per la Csi. (Rum)