Roma: Svaligia garage a Labaro e fugge con attrezzatura, arrestato 45enne

- I carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno arrestato un uomo di 45 anni di nazionalità romena, già con precedenti, per il reato di furto in abitazione. I militari in zona di Labaro, hanno visto transitare un’autovettura a forte velocità. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di fermare l’auto. L’autista, appena ha arrestato la marcia, ha cercato di scendere dal mezzo e darsi alla fuga, ma l’intervento repentino dei militari ha permesso di bloccarlo. La perquisizione, ha permesso ai carabinieri di rinvenire numerosi attrezzi da lavoro, trapani, avvitatori professionali e strumenti per l’installazione di impianti elettrici che, da immediati accertamenti sono risultati rubati poco prima dal garage di un’abitazione nelle immediate vicinanze. L’uomo è stato arrestato e la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato tradotto in carcere. (Rer)