Fvg: incidente sulla A4 tra sei auto, ferite due donne

- Sei auto con a bordo dieci persone sono rimaste coinvolte nella tarda serata di ieri in un incidente sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Sul posto sono intervenuti gli infermieri della Sores, con l’elisoccorso, mentre due ambulanze sono arrivate da Palmanova e da San Giorgio di Nogaro. Delle dieci persone coinvolte, sono rimaste ferite due donne. Una è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altra è arrivata in ambulanza all'ospedale di Latisana in codice giallo. (Frt)