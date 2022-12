India: Covid, test a campione negli aeroporti sul due per cento degli arrivi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo nove settimane di cali dei contagi di coronavirus, l’India ha registrato un aumento settimanale, anche se i numeri segnalati restano molto bassi. Nei sette giorni finiti domenica il totale è stato di 1.219, l’undici per cento in più rispetto ai 1.103 dei sette giorni precedenti. L’incremento ha riguardato soprattutto il Maharashtra e alcuni Stati settentrionali – Rajasthan, Punjab, Himachal Pradesh – oltre a Nuova Delhi, al Telangana e al Bengala Occidentale. Il protocollo sugli arrivi internazionali è stato aggiornato dal 24 dicembre con l’introduzione di tamponi in aeroporto su un campione del due per cento dei passeggeri. Sono previsti anche il controllo della temperatura e il distanziamento. La vaccinazione prima di partire e l’uso della mascherina a bordo degli aerei sono consigliati. (segue) (Inn)