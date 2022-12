India: Covid, test a campione negli aeroporti sul due per cento degli arrivi internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La scorsa settimana il ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya, ha presieduto una riunione con un gruppo di esperti per esaminare la situazione nazionale del Covid-19, alla luce del recente picco di casi in altri Paesi, in particolare in Cina. Mandaviya ha ribadito che il Covid non è ancora finito, ha ordinato alle autorità competenti, centrali e statali, di rafforzare la sorveglianza e ha esortato i cittadini a tenere comportamenti appropriati e a farsi vaccinare. Il ministro, inoltre, ha dato indicazione di intensificare il sequenziamento del genoma di campioni positivi per tracciare le varianti attraverso il consorzio Indacog (Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium). Le linee guida indiane restano quelle pubblicate a giugno, basate su individuazione precoce, isolamento, test e gestione tempestiva dei casi sospetti e confermati. (Inn)