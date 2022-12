Finanza: Generali Insurance Am, nel 2022 emerge la forza relativa del mercato europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022, fino ad oggi, tutte le aree geografiche hanno registrato una performance negativa, sebbene in significativo recupero dai minimi registrati verso fine settembre-inizio ottobre. Il principale fattore che ha pesato sull’andamento dei listini globali è stata un’inflazione più alta e persistente delle attese che ha spinto le Banche centrali ad attuare una politica monetaria restrittiva, con un conseguente e significativo incremento dei tassi di interesse nominali e reali, comportando una compressione delle valutazioni nonostante la crescita degli utili attesi per il 2022 sia rimasta in territorio positivo. In tale contesto il mercato europeo ha mostrato una discreta forza relativa. E' quanto si legge in un'analisi di Luca Finà, Head of Equity Insurance Portfolios di Generali Insurance Am. Infatti, nonostante la guerra in Ucraina ai propri confini e la conseguente crisi del gas visto lo stop dei flussi provenienti dalla Russia, l’Europa è in procinto di chiudere l’anno con una performance, misurata in valuta locale, significativamente superiore a quella registrata da Stati Uniti e mercati emergenti. Inoltre, anche l’andamento degli utili, sempre in valuta locale, nel corso di questo anno si sta rivelando solido, evidenziando un livello di crescita di poco inferiore al 20 per cento, significativamente superiore alle altre aree geografiche e in continuo miglioramento nelle ultime settimane grazie all’eccellente performance operativa del comparto petrolifero, un miglioramento dei risultati nel settore finanziario che beneficia di tassi più elevati (entrambi fra i migliori settori anche in termini di performance) ed un contributo positivo dal rafforzamento del dollaro.(Rin)